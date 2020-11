Nella mattinata di domani, 17 novembre, presso la sede del Palazzo Comunale di Ventimiglia, si svolgerà una Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, Alberto Intini, al fine di esaminare la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella città di confine, anche in relazione al flusso migratorio.

Migranti a Ventimiglia domani la riunione del Comitato Provinciale per L’Ordine e la Sicurezza Pubblica