Il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso, si trova ancora ricoverato all’ospedale di Sanremo. Era stato positivo al Covid già in primavera, quando guarì nel giro di poche settimane curandosi a casa. Nella seconda metà di ottobre ha avuto una ricaduta. Le sue condizioni sarebbero in lieve e costante miglioramento. Intanto, una classe elementare a San Bartolomeo al Mare e una a Cervo sono a casa per casi di positività tra i bambini, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

