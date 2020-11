Un “5” al Superenalotto da 49.864,09 euro è stato centrato a Imperia nel concorso del 14 novembre. La schedina, come riporta Agripronews, è stata giocata al “Sali e Tabacchi”, di via Belgrano 21. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 65,4 milioni di euro.

