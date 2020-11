Ieri il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito ha risposto alle nostre segnalazioni di errori e incertezze nel progetto per Piazza della Stazione accusandoci di confondere i cittadini e mistificare la realta’. Il nucleo della rettifica del Sindaco era sulla pedonalizzazione della Piazza.

Gia’ ieri abbiamo dunque re-inviato al Sindaco l’articolo di giornale che egli stesso ci aveva inviato Lunedi 9 Novembre “a chiarimento della posizione dell’Amministrazione in merito al Piano di Mobilita’ Sostenibile”. Nel secondo e terzo paragrafo dell’articolo sono citate affermazioni del Sindaco su “quando Piazza Eroi della Liberta’ sara’ pedonalizzata, come vorremmo”. Per chi non sapesse, Piazza Eroi della Liberta’ e’ la Piazza della Stazione.

Quindi nessuna mistificazione della realta’ da parte dei Consiglieri di Opposizione. Piuttosto, attenzione costante alle notizie che il Sindaco diffonde attraverso la stampa e che, a questo punto, inevitabilmente confondono i cittadini. Che ora dovranno conciliare le sue affermazioni del 9 Novembre riportate sopra con quelle di ieri “La pedonalizzazione di quest’area era esclusa in passato e lo sara’ anche in futuro”.

Al di là delle dovute precisazioni su chi mistifica e confonde, rimangono per il progetto di Piazza della Stazione tutti i problemi che abbiamo evidenziato nell’articolo di ieri. Su cui intendiamo agire perche’ il processo amministrativo abbia tutta la trasparenza dovuta.

LE MINORANZE CONSILIARI DI BORDIGHERA (Civicamente Bordighera, Progetto Bordighera, Semplicemente Bordighera, Gruppo Misto)