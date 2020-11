IMPERIA – CITTA’ DI VARESE: PRIMO TEMPO

13′ doppio cross Imperia: i difensori del Varese fanno buona guardia di testa e sventano la minaccia

16′ Miracolo di Dani su Capelli: cross basso dalla destra, Capello sfugge a Gandolfo ma il portiere nerazzurro respinge sulla linea con un balzo prodigioso.

18′ GOAL DELL’IMPRIA: Sancinito vede Lassi fuori dai pali e disegna una traiettoria favolosa che si insacca sotto la traversa. Il mediano pesca il jolly da metà campo e firma il quarto gol in maglia nerazzurra della sua carriera.

26′ azione sulla destra del Varese: Scannapieco, a contrasto con Balla, salva la situazione ribattendo sopra la traversa

40′ Capra di tacco prova l’eurogol (su cross di Malandrino) ma la palla viene controllata mentre esce

41′ Sancinito sfiora il raddoppio: il portiere sbaglia il rinvio, il centrocampista è lesto a recuperare la sfera al limite dell’area ma la sua conclusione dà soltanto l’illusione del gol.

45’+2′ Fine primo tempo

IMPERIA – CITTA’ DI VARESE: SECONDO TEMPO

50′ Varese vicinissimo al gol: Balla apre per Capello che a, tu per tu con Dani, manda sull’esterno della rete

54′ sponda di Donaggio per Capra, il suo destro dal limite viene bloccato dall’estremo difensore

60′ Imperia sfiora il raddoppio: in ripartenza, El Khayari imbuca per Donaggio ma il suo diagonale sfiora il palo sul lato lungo

69′ Beak, già ammonito, interviene fuori tempo su Giglio: è rosso e Varese in 10

75′ Varese pericolosissimo: cross basso fermato dal tandem DeBode-Dani

83′ Scannapieco salva ancora in area di rigore sulla percussione dell’avanti varesino

85′ punizione rasoterra di Balla che va fuori non di molto

86′ RIGORE IMPERIA: fuga di Gnecchi, Petito intralcia la corsa di Giglio e l’arbitro fischia

87′ DONAGGIO TRASFORMA per il 2-0 Imperia

93′ Prima della fine c’è il tempo per l’esordio in Prima Squadra di Fatnassi

90’+4′ FINE PARTITA: l’Imperia vince 2-0

IMPERIA – Dani; Gandolfo (80′ Minasso), De Bode, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap., Sancinito, Gnecchi; El Khayari (78′ Martelli), Donaggio, Capra (93′ Fatnassi). All.: Fiani

CITTA’ DI VARESE – Lassi ; Petito, Viscomi, Mapelli, Polo (85′ Ammirati); Minaj (60′ Otele), Sehyun, Guitto; Capelli (60′ Mamah), Fall (64′ Lillio), Balla. All.: Sassarini

MARCATORI : 18′ Sancinito (I), 87′ rig. Donaggio (I)

AMMONITI: Donaggio, Sancinito (I), Beak , Polo(V)

ESPULSIONI: 69′ Beak (V)

Note: Recupero: 2′ nel primo tempo e 4′ nel secondo

