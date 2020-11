Coronavirus, 114 nuovi contagiati in provincia di Imperia. 822 in totale in Liguria

Sono 822 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4850 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. ASL 1: 114

41 contatto di caso confermato

72 attività screening

1 sociosanitario ASL 2: 77

19 contatto caso confermato

55 attività screening

3 settore sociosanitario ASL 3: 486

101 contatto caso confermato

348 attività screening

35 settore sociosanitario

2 rientro viaggio ASL 4: 5

1 contatto caso confermato

4 Attività screening ASL 5: 140

55 contatto caso confermato

79 attività screening

