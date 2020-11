La sanremese Georgia Mos, dj e produttrice in costante ascesa, anche in un periodo di grande difficoltà per l’intero mondo artistico, prosegue, senza sosta, la propria attività che l’ha resa celebre a livello internazionale. Il suo nuovo singolo si intitola “Y U?” è uscito su “Ego Music” ed è prodotto con la voce di Nino Lucarelli, cantante americano di origini italiane. “Come i miei precedenti brani “If you had my love”, “Tan Bueno” è “Cali 911″ rispecchia la mia voglia di puntare verso una direzione internazionale” spiega Georgia Mos.

Contenuto non disponibile

La dj sanremese, laureata in Produzione televisiva e new media, in questo periodo è anche tra i giudici protagonisti della terza edizione “All together now”, in onda in prima serata al mercoledì su Canale 5. Come accaduto nella scorsa edizione Georgia Mos è di nuovo nel muro dei 100 giudici insieme ad artisti celebri tra cui Mietta, Silvia Mezzanotte, Simona Bencini e le Donatella. Novità di quest’anno nella trasmissione condotta da Michelle Hunziker la presenza di 4 giudici fissi: Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone ed Anna Tatangelo. “Sono molto felice di aver lavorato per questo programma nonostante il periodo molto particolare che sta vivendo tutto il campo artistico” commenta la dj sanremese.

Negli ultimi mesi in cui non è possibile organizzare dj set, Georgia Mos ha creato appuntamenti fissi tramite dirette su Instagram chiamate “Mos Party” in cui ha fatto dj set ed interviste ad ospiti, interagendo con i propri followers. Ha anche intervistato diversi artisti sulla pagina Instagram di “DJ Mag Italia” in un appuntamento chiamato “Meet & Gift”.

Georgia Mos in passato ha partecipato al programma “Top Dj” su Italia Uno e, unica donna, è stata scelta tra i dieci concorrenti. Nel 2018 sono uscite le sue prime produzioni “Tan Bueno”, “See the light” e “Maya” dalle sonorità house. Nel 2019 il brano in italiano “Amami a tempo”. “E’ stata una parentesi nata dalla voglia di creare un pezzo nella mia lingua per l’estate. Mi è stato domandato spesso dai followers di cantare in italiano ed ho accolto la richiesta con piacere”. Georgia Mos è stata anche premiata tra le top 100 dj e Performer donne del mondo, nella classifica “Best new comer”. Release di genere House e Electro house le hanno permesso di suonare non solo in Europa, ma anche in Cina, India e Nepal.