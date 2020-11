E’ in fin di vita un uomo di 31 anni residente a a Castiglione Chiavarese (Genova) caduto da un muro alto 5 metri. L’uomo stava tagliando l’erba quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sulla sottostante strada provinciale.

Il 31enne è stato stato trasportato in elicottero al San Martino di Genova in condizioni critiche.

