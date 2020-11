Questa mattina la Sanremese si è ritrovata al Comunale per disputare un’amichevole in famiglia. In seguito al rinvio del match di Saluzzo, inizialmente previsto per domani, mister Bifini ha voluto testare la condizione fisica dei suoi ragazzi in due tempi di mezz’ora ciascuno.

Divisi in due squadre, i biancoazzurri si sono affrontati senza risparmiarsi. Il tecnico toscano ha seguito la contesa al centro del campo, interrompendo spesso il gioco per dare indicazioni e suggerimenti.

Prima della partitella l’allenatore e il suo staff hanno torchiato i ragazzi sui movimenti della linea difensiva e sugli schemi in fase d’attacco.

Si sono allenati a parte Gerace, Scarella, Martini, Felici e Diallo.

L’obiettivo adesso è arrivare al top della condizione dopo due settimane di stop forzato al match col Saluzzo in programma domenica prossima, sperando naturalmente che non ci siano altri rinvii per colpa del Covid.

Correlati