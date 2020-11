Il DPCM infatti, vietando le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, raccomanda, per le abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi salvo motivi lavorativi, di necessità e/o urgenza.

La segnalazione, pervenuta dopo le ore 23.00, di possibili assembramenti, schiamazzi e musica a alto volume proveniente da un’abitazione privata, ha subito allertato gli agenti che, giunti sul luogo, notavano molte persone al di fuori del cancello carrabile dell’abitazione in questione.

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Imperia, dr. Pietro Milone, al fine di far rispettare le disposizioni contenute nell’ultimo DPCM del 3 novembre scorso, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti, ieri notte, nel primo entroterra imperiese.

Imperia, Violazione del Dpcm. La Polizia di Stato interviene per una festa privata abusiva: 10 ragazzi multati