se il Comune ha già ricevuto la suddetta somma e soprattutto in che modo l’Amministrazione ha intenzione di impegnarla.

CONSIDERATA la disastrosa situazione economica cittadina, dovuta in particolar modo alla pandemia Covid19 e peggiorata dall’alluvione del 2 ottobre

VISTA la notizia comparsa in più occasioni sulle testate giornalistiche locali circa la donazione, quantificabile in un milione di euro, da parte del Principato di Monaco quale gesto di solidarietà nei confronti della nostra città

Il consigliere Gabriele Sismondini presenterà un interrogazione al Sindaco per sapere dove siano finiti i soldi che il Principato di Monaco aveva annunciato di aver donato alla città ecco il testo della sua Interrogazione