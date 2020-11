Ventimiglia oggi ospita regolarmente il suo famoso Mercato del Venerdì. Una cosa questa che nei giorni scorsi ha acceso un vivace dibattito sui gruppi social locali in quanto come sappiamo siamo in zona ARANCIONE per via della pandemia di Covid-19 che sta colpendo tutto il pianeta. Gli schieramenti si dividono su opportunità di farlo vista l’emergenza è la necessità del lavoro dall’altra parte.

Ma polemiche da tastiera a parte oggi quale è la situazione del mercato. Abbiamo fatto un giro tra i banchi il malcontento tra gli operatori ( quelli che sono venuti lo stesso ) è palpabile la clientela è quasi azzerata dalle disposizioni di legge vigenti nel nostro paese e nella vicina Francia. Dicono a denti stretti gli operatori “ ci vorrebbe un azione forte dei nostri rappresentanti di categoria non si può lavorare non c’è lavoro “

Si registra la defezione di circa un centinaio di banchi

Ecco di seguito foto e video dal mercato