E’ morta dopo alcune ore di agonia la donna di 78 anni investita sulle strisce da uno scooter guidato da un quindicenne in corso Marconi a Sanremo. La donna, Vincenzella Giancaterino, era stata rianimata dai soccorritori e portata in elicottero al “Santa Corona” di Pietra Ligure, dove purtroppo è spirata.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta