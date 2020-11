A Sanremo in corso Marconi una donna di 78 anni è rimasta gravemente ferita a Sanremo dopo esser stata investita sulle strisce pedonali da uno scooter guidato da un 15enne. La donna è andata in arresto cardiaco, ma rianimata dai soccorritori è stata poi portata in elicottero al “Santa Corona” di Pietra Ligure. Il giovane dopo aver falciato l’anziana si sarebbe scontrato contro un’auto che viaggiava in direzione opposta, per andare a sbattere contro auto posteggiate sull’altro lato della strada.

