A Riva Ligure la scuola media “Guglielmo Marconi” in via Caravello è stata chiusa per alcuni casi di Coronavirus. Tre alunni di classi diverse sono risultati positivi e l’Asl ha adottato il provvedimento restrittivo. I 133 alunni ed i docenti di sette classi dovranno rimanere a casa per 14 giorni. Nella scuola c’erano già stati due alunni positivi e proprio oggi sarebbe terminata la prima quarantena che aveva riguardato due classi, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

Correlati