A causa della seconda ondata di Coronavirus in Liguria al momento è chiuso il 50-60% delle specialità mediche. “Resta aperta l’emergenza-urgenza, tutto l’indifferibile: oncologico, neurologico, cardiologico e tutto quello che ne consegue” spiega il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

