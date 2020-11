La Regione Liguria ha attivato una piattaforma informatica per curare a domicilio i pazienti Covid tramite i medici di famiglia e gli infettivologi degli ospedali. “Nella piattaforma saranno inseriti ogni giorno i parametri vitali dei pazienti, grazie al parere specialistico degli infettivologi potremo decidere chi ricoverare in ospedale senza affollare i pronto soccorso” comunica il segretario regionale dei medici di famiglia Andrea Stimamiglio.

Liguria, piattaforma informatica per curare a domicilio i pazienti Covid