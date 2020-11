Dopo una vita passate insieme per oltre 80 anni, se ne sono andate insieme nel breve volgere di 24 ore. Le sorelle Deambrogio (Rosa, 84 anni, e Luisa, 81 anni) di Casale Monferrato, da decenni ogni estate venivano in vacanza a Bordighera dove possedevano una seconda casa nella zona dei Piani di Borghetto. Se ne sono andate via insieme, a poche ore l’una dall’altra (Luisa il 7 novembre, Rosa nella prima ora dell’8) con la stessa diagnosi: Covid. Signore perbene, eleganti nei modi e nel portamento, Rosa e Luisa Deambrogio saranno tumulate nella tomba di famiglia a Balzola.

