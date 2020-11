L’Ospedale Policlinico San Martino informa che a partire da lunedì 16 novembre verrà attivata, nel reparto di Ostetricia, presso il Padiglione 2, 1° piano lato Levante, un’area dedicata all’accoglienza di donne in gravidanza Covid positive e dei loro neonati, con una dotazione di 4 posti letto implementabili a 7 in caso di necessità. La nuova degenza verrà gestita da personale medico, ostetrico, infermieristico ed oss, reso disponibile dal supporto fornito dall’Ospedale Evangelico a seguito della temporanea disattivazione del loro Punto Nascita. L’apertura di un’area dedicata si affianca alla temporanea riconversione del Punto Nascita dell’Ospedale Galliera all’accoglienza e assistenza delle gravide/puerpere Covid positive e dei loro neonati, in un’ottica integrata di sistema.

