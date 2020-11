La Federazione Motociclistica Italiana e Maxim comunicano che la terza prova del Campionato Italiano Major 2020, in programma il 22 novembre a Rapolano Terme, a causa dell’attuale situazione sanitaria, è annullata. La prova verrà recuperata in data 13 dicembre a Sanremo con l’organizzazione del Motoclub Enduro Sanremo. Un grazie speciale al motoclub Enduro Sanremo e all’amministrazione comunale di Sanremo per disponibilità riservataci nell’accogliere l’ultima e decisiva prova del tricolore Major in un momento così delicato.



Tutte le info saranno pubblicate a breve sul sito www.italianoenduro.com.



Per quanto riguarda le iscrizioni alla singola prova:

le iscrizioni effettuate per la prova di Rapolano Terme NON verranno trasferite per la prova di Sanremo. Sarà dunque necessario rifare l’iscrizione su sigma.federmoto.it. Iscrizioni aperte a partire dalla prossima settimana fino al 6 dicembre

Sarà possibile usufruire del pagamento effettuato per la prova di Rapolano Terme senza dover fare altri versamenti

E’ previsto il rimborso o il credito per altra manifestazione per chi non potrà partecipare alla prova nella nuova data e località