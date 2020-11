DELEGHE CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI TAGGIA ASSESSORI COMUNALI SINDACO: delega alle Risorse Umane, bilancio e tributi – commercio e attività produttive – sviluppo economico-cultura e valorizzazione del patrimonio storico ESPEDITO LONGOBARDI Vice-Sindaco – Assessore con delega a Urbanistica e Edilizia Privata Sicurezza del Territorio, Polizia Locale, Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Viabilità, Parcheggi Manutenzioni MAURIZIO NEGRONI Assessore con delega alla Tutela Sociale Servizi demografici, cimiteriali e patrimonio LUCIO CAVA Assessore con delega all’ambiente, partecipate e protezione civile BARBARA DUMARTE Assessore con delega a Promozione Turistica e Manifestazioni Marketing Territoriale Pubblica Istruzione ERNESTA PIZZOLLA Assessore a Politiche Energetiche, decoro cittadino, arredo urbano, pari opportunità CONSIGLIERI CON DELEGA CHIARA CERRI Consigliere di Maggioranza con delega a politiche finanziarie e programmazione economica, affari legali, fiere e mercati, rapporti con le Associazioni di Categoria produttive RAFFAELLO BASTIANI Consigliere di Maggioranza con delega allo sport, rappresentante territoriale Arma MANUEL FICHERA Consigliere di Maggioranza con delega a Politiche Giovanili, Demanio Marittimo, finanziamento e partenariato, Innovazioni Tecnologiche, Rappresentante con gli enti in materia di pista ciclabile e Area 24, Rappresentante territoriale Taggia GIANCARLO CERESOLA Consigliere di Maggioranza con delega a Sanità, rapporti con gli enti in materia di sanità e ospedale unico, Rappresentante territoriale Levà FORTUNATO BATTAGLIA Consigliere di Maggioranza con delega a Tutela Faunistica, agricoltura, darsena NIGRO ANDREA Consigliere di Maggioranza con delega alla partecipazione, cittadinanza attiva, trasparenza, rappresentante territoriale frazioni LAURA CANE Presidente del Consiglio Comunale

