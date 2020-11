A Sanremo un operaio di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un rullo compressore che era diventato ingovernabile mentre stava asfaltando un tratto di strada. Ha riportato un politrauma ed in elicottero è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il mezzo avrebbe acquistato velocità in un tratto in discesa schiantandosi contro un cancello per poi finire in un giardino sotto la strada.

