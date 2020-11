Nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra sull’autostrada A8, tra Brignoles e Saint-Maximin, un ragazzo di 19 anni di Trets (Bouches-du-Rhône) è stato sorpreso dai gendarmi a viaggiare a 203 km all’ora con la sua Fiat 500 in un tratto in cui il limite di 130 km all’ora. Il giovane, a cui è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto, ha ricevuto una multa di 135 euro e dovrà comparire in tribunale a Draguignan, come riporta “France bleu Provence”.

Correlati