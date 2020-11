A Dolcedo sono state chiuse due classi delle elementari, con alunni a casa in isolamento volontario e monitoraggio da parte dell’Asl. Dopo aver riscontrato due casi di positività tra i genitori dei bambini sono scattate le procedure di contenimento del contagio a scuole. Il provvedimento durerà due settimane, tempo necessario per verificare le condizioni di salute degli alunni, come scrive “La Stampa”.

