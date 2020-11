ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2354 ASL 2 2053 ASL 3 4946 ASL 4 783 ASL 5 417 Liguria 10.553

Isolamento domiciliare 13189 647 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 20786 1064 Deceduti** 2040 31

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1726 LA SPEZIA 2264 IMPERIA 1600 GENOVA 10677 Residenti fuori Regione/Estero 323 altro/in fase di verifica 839 TOTALE 17429

*i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi GUARITI, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

TOTALE tamponi effettuati 509.052 5.807 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 40.255 1.013 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 4841 229 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 35.414 784 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI* e deceduti) 17429 -82

Coronavirus, un nuovo decesso all’ospedale di Sanremo. 31 in totale in Liguria