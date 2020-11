Coronavirus, 131 nuovi positivi in provincia di Imperia: 1013 in totale in Liguria

Sono 1013 i nuovi positivi di oggi in Liguria

a fronte di 5807 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. ASL 1: 131

28 contatto di caso confermato

103 attività screening ASL 2: 151

23 contatto caso confermato

98 attività screening

30 settore sociosanitario ASL 3: 591

70 contatto caso confermato

470 attività screening

51 settore sociosanitario ASL 4: 15

3 contatto caso confermato

11 attività screening

1 settore sociosanitario ASL 5: 125

30 contatto caso confermato

95 attività screening Correlati