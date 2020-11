Un sanremese di 42 anni sorpreso dai carabinieri mentre passeggiava in montagna ha ricevuto una multa di 280 euro per essere uscito fuori dal proprio Comune di residenza. L’uomo era sul Monte Ceppo, nel Comune di Ceriana, contravvenendo alle norme in materia di sicurezza sanitaria. “Ero in montagna da solo. Massimo rispetto per i Carabinieri, ma farmi la multa, perché camminavo in montagna mi sembra ridicolo” dice il 42enne.

Correlati