Nel Principato di Monaco vengono elevate più multe che nel Ponente Ligure per violazioni delle regole sul contagio da Coronavirus: 90 a persone che non indossavano la mascherina, 25 per mancato rispetto del distanziamento e 26 per mancato rispetto del coprifuoco. Il divieto di uscire di casa va dalle 20 alle 6 ed i ristoranti possono ospitare i clienti fino alle 21,30, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

