Forza Italia Ventimiglia scrive al Prefetto

Il coordinamento cittadino di Forza Italia attraverso i suoi segretari politici Gabriele Amarella e Marco Agosta scrivono al Prefetto di Imperia per denunciare la situazione di degrado in città.

Gli Azzurri hanno inviato una nota al Prefetto manifestando lo stato di disagio e timore che pervade la cittadinanza, dovuto agli avvenimenti dell’ultimo periodo.

“La violenza genera paura, il degrado sociale genera disagio e tensione” si legge nella nota.

I coordinatori, Amarella Gabriele e Marco Agosta aggiungono:

“Ventimiglia è ormai piegata da anni di immigrazione, dalla pandemia di Covid-19 e, dalla recente alluvione. La città ed i suoi cittadini non possono più pagare per colpe non loro, ma di un governo che trascura ormai da anni la città. Ventimiglia deve tornare ad essere la porta fiorita d’Italia, non l’entrata di servizio”.

Correlati