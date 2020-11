Il Dipartimento Interregionale, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Saluzzo, preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dall’ASL competente per territorio e dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie, comunica che la gara tra Saluzzo e Sanremese, recupero della 6° giornata di campionato di serie D, in programma domenica 15 novembre, è rinviata per cause di forza maggiore a domenica 22 novembre con inizio alle 14.30.

