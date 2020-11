Da oggi la Liguria è in zona Arancione. “Questi nella foto quindi, sono comportamenti sbagliati – segnala il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri – Non è rispettato il distanziamento sociale. Non è rispettato il divieto di assembramento. Capisco benissimo che sia difficile doversi limitare nei comportamenti quotidiani ma raccomando a tutti di essere responsabili e collaborativi e rispettare le regole in modo da poter uscire al più presto da questa situazione”.

Correlati