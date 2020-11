L’U.P.P.I.- Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di Imperia ha organizzato in collaborazione con Anaci – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari una serie di tre WEBINAR GRATUITI interamente dedicati al Superbonus 110% rivolti a chiunque desideri approfondire l’argomento della riqualificazione energetica. Gli eventi si svolgeranno il 13, il 20 ed il 27 novembre dalle ore 15 alle ore 17 sulla piattaforma Cisco-Webex e per i soci Anaci daranno diritto al riconoscimento di 6 CFP. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo uppi.sedeimperia@gmail.com oppure cliccare sul relativo banner pubblicitario.

Tra i relatori spiccano importanti figure a livello nazionale quali Ilaria Bertini, Direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica ENEA e Roberto Triola, già Presidente della Seconda Sezione della Corte di Cassazione. E’ stato invitato anche Sottosegretario di Stato, Riccardo Fraccaro, padre” del Superbonus 110%.

I tre webinar gratuiti sono rivolti sia ai privati che ai professionisti impegnati nella filiera Green tra i quali amministratori di condominio, architetti, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti e agenti immobiliari. Verranno affrontate numerose questione aperte e particolarmente delicate legate alla nuova possibilità di svolgere assemblee in videoconferenza ed alle delibere di cessione del credito e sconto in fattura. Lo scopo di questi webinar è fornire certamente un inquadramento generale del Superbonus 110% passando attraverso l’analisi delle criticità legali, tecniche e fiscali al fine di suggerire soluzioni, ma soprattutto l’obiettivo è quello di simulare un iter pratico dalla preliminare relazione di fattibilità al rilascio del visto di conformità. Non mancherà l’approfondimento di una tematica essenziale quale la protezione dai rischi di revoca dell’agevolazione attraverso garanzie assicurative e fideiussioni, per le quali verranno forniti suggerimenti preziosi da considerare in fase di stipula. Ampiamente trattati anche gli aspetti legati alla detrazione, cessione del credito e sconto in fattura per quanto in concreto attiene alla fatturazione ed alla contabilizzazione del credito.

“Per quanto riguarda il Superbonus 110% – spiegano Annalisa Camonita, Presidente Provinciale UPPI Imperia e Presidente Regionale UPPI Liguria e Andrea Busanelli, Presidente Regionale Anaci Liguria – crediamo nell’importanza della Sua corretta e prudente diffusione attraverso soggetti autorevoli e competenti”. “E’ importante essere consapevoli che il Superbonus 110% è un progetto lungimirante ma concretamente non da tutti praticabile – concludono gli organizzatori – tuttavia non bisogna scoraggiarsi, ad oggi è infatti previsto un ampio ventaglio di bonus fiscali attivi, tra i quali scegliere, che nel corso dei nostri webinar illustreremo e metteremo a confronto”. In merito all’efficientamento energetico, in Provincia di Imperia è nato il Centro Studi UPPI per la Riqualificazione Energetica composto da vari professionisti impiegati nella filiera green tra i quali architetti, ingegneri, commercialisti ed avvocati e, per meglio comprendere le varie dinamiche, inclusa la cessione del credito e lo sconto in fattura, anche di operatori assicurativi, bancari, General Contractor e ditte specializzate in impiantistica”.

Per qualsiasi informazione potete inviare una mail ai seguenti indirizzi uppi.sedeimperia@gmail.com anaci.liguria@anaci.it o telefonare ai seguenti recapiti telefonici 0183-960070/340-2283455/348-5105404.

Correlati