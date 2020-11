“Il 27 ottobre avevamo un Rt pari a 1.47 in Liguria dato in base al quale siamo stati inseriti nella fascia arancio e pari a 1.52 a Genova. Oggi l’Rt calcolato da Alisa è pari a 1.10 in Liguria e 1.06 a Genova: questo è il segnale che se il dato si stabilizzerà le misure prese con il sindaco Bucci e in generale su tutto il territorio regionale stanno iniziando a produrre il risultato sperato. Siamo sulla buona strada auspico che conclusi i 15 giorni in fascia arancione in base al Dpcm del governo potremo tornare ad una parziale normalità. Ma questo sarà possibile solo se tutti continueremo a comportarci con grande

grande rigore nel rispetto delle regole”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti che ha tracciato il punto sulla situazione Covid in Liguria.

Il presidente della Regione ha spiegato che “ogni giorno in Liguria effettuiamo circa 10mila tamponi tra molecolari e antigenici” e che “da domani comunicheremo al ministero che lo ha richiesto anche il dato dei tamponi rapidi antigenici”.

Circa l’andamento dell’epidemia “cala lievemente il numero dei nuovi positivi in rapporto ai tamponi soprattutto a Genova – ha aggiunto Toti – che ha toccato il picco in anticipo e oggi vede dati stabili se non in calo”. Per quanto riguarda i pazienti ospedalizzati “oggi – ha proseguito il presidente della Regione – il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni è di soli 6 pazienti. Sono 98 i malati in terapia intensiva: questo dato è destinato a salire nei prossimi giorni perché si tratta di pazienti che sono già in ospedale da qualche giorno e le cui condizioni si aggravano. I posti letto di terapia intensiva occupati rimangono comunque pari alla metà rispetto al picco pandemico della primavera scorsa: questo conferma che la seconda ondata ha colpito in modo ampio ma meno grave rispetto alla scorsa primavera. Iniziano ad entrare a regime anche le strutture territoriali per la bassa e la media intensità di cura che abbiamo attivato su tutto il territorio ligure”.

Rispetto ai 33 decessi registrati oggi e avvenuti tra il 27 ottobre e ieri il presidente Toti ha rivolto le proprie condoglianze ai familiari evidenziando che “senza i grandi anziani e le persone con altre patologie oggi avremmo avuto solo 3 morti: tutti gli altri rientrano in queste fasce di popolazione che stiamo cercando in tutti i modi di proteggere. Per questo ripeto la raccomandazione a stare in casa il più possibile frequentare luoghi non affollati ed evitare di incontrare parenti e nipotini che potrebbero portare nelle loro case una malattia pericolosa con il rischio di conseguenze molto serie se non irreversibili”

ha concluso.

