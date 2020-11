Oggi è iniziata l’ultima fase, la quarta, di bonifica delle spiagge del territorio di Bordighera a seguito degli eventi meteorologici straordinari del 2 e 3 ottobre scorsi. Sul litorale sono state scavate buche in cui verrà bruciato il materiale ligneo; questo per evitare l’eventuale dispersione di residui infiammabili, così come previsto dalla Regione Liguria con apposito decreto del 2015.​

