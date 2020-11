All’ospedale di Sanremo 150 letti sono stati allestiti nei reparti di bassa e media intensità di cura a fronte di 127 ricoverati, di cui 8, però, sono in Rianimazione (che può arrivare a 27-28 letti). L’ospedale di Sanremo è tutto dedicato alla lotta al Covid: a breve se ne aggiungeranno 40-50. La Regione, tenendo conto che l’Asl 1 deve anche accogliere una decina di pazienti provenienti da Genova, ha chiesto di arrivare a 270 posti, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

All’ospedale di Sanremo 150 posti letto per pazienti Covid, al momento i ricoverati sono 119