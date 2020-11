Un bambino di 10 anni è rimasto intossicato a seguito di un incendio avvenuto in via delle Gerbere nel quartiere San Secondo a Ventimiglia. Le fiamme divampate intorno alle 5.00-5.30 di questa mattina hanno interessato un garage che al suo interno conteneva solventi e vernici. La zona è molto abitata i fumi sprigionati dalle fiamme hanno saturato la zona provocando i disturbi respiratori al bambino . Sul posto i. I Vigili del Fuoco che stanno ancora terminando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

Correlati