Un’autorimessa nella quale si trovavano solventi e vernici è andata in fiamme, alle 5.30, in via delle Gerbere, nel quartiere di San Secondo. Quattro le persone sono state portate in pronto soccorso per sospetta intossicazione, tra cui un bambino di 10 anni, che faceva fatica a respirare, dopo aver inalato del fumo. E’ probabile che un appartamento venga dichiarato inagibile.

Correlati