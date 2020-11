Con l’accusa di tentato omicidio i Carabinieri di Sanremo hanno arrestato Andi Gjeka, 33 anni. Poche ore prima, aveva aggredito Sebastiano Raia, poliziotto della Stradale in pensione, in strada carrozzabile San Lorenzo. Raia ha affrontato l’uomo che da tempo infastidiva sua figlia appena maggiorenne, dicendogli di smetterla. Ma l’altro gli ha sferrato una coltellata al volto e una al corpo, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

