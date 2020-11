Oggi Chiara Cerri è entrata ufficialmente in Consiglio Regionale con Cambiamo con Toti Presidente, dopo una campagna elettorale in cui ha ottenuto ben 2693 preferenze: “Ringrazio l’amico Marco Scajola, che mi ha voluto al suo fianco in questa avventura e che, grazie alle sue dimissioni, mi ha permesso di entrare in Consiglio Regionale. Non vi nascondo che sono felice ed emozionata per questa nuova avventura, ma il mio pensiero è andato subito a tutti coloro che mi hanno sostenuto e in particolare a tutti i miei concittadini, ai quali assicuro l’impegno preso con loro tre anni fa. Per incompatibilità ho presentato le dimissioni da vicesindaco e assessore ma rimarrò consigliere comunale di Taggia, perché ci tengo, perché l’ho scelto, perché ho deciso di stare al fianco del Sindaco Conio, del mio gruppo consiliare e di tutti quelli che lavorano con noi nel nostro Comune. Mi sono impegnata tanto in questi anni, ora ho l’occasione di farlo per tutto il nostro territorio. Con orgoglio e tenacia rappresenterò Taggia, la Valle Argentina, la Provincia di Imperia e la nostra Liguria!”

Correlati