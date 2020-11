A Taggia ad oggi risultano positive 52 persone, un dato assolutamente in linea con quello della settimana scorsa. È necessario interpretare i dati in maniera critica. A fronte di altri casi positivi emersi in settimana, ci sono state per fortuna numerose guarigioni. “Ribadisco che stiamo attraversando una fase dell’epidemia estremamente seria ed è per questo che ancora una volta vi invito a considerare che la nostra capacità di limitarne la diffusione passa attraverso i nostri corretti comportamenti – afferma il sindaco di Taggia, Mario Conio – Vi invito quindi a utilizzare costantemente le mascherine, a utilizzare gel igienizzanti per le mani, a evitare avvenimenti che possano generare assembramenti.

Correlati