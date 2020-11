Alysia Piccamiglio, 17enne studentessa di Soldano, un anno dopo esser stata tra i protagonisti de “Il collegio” su Raidue, è diventata una influencer di spicco: ha 275 mila followers su Instagram e 80 mila su Tiktok. Studia marketing al “Montale” di Bordighera. Alysia ha due fratelli (Andrea, 12 anni, Aurora, 19), la mamma, Anita Ioviero, è casalinga, il papà, Alfredo, è titolare dello stabilimento balneare Paloma, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

