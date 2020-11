Alessandra Dagnino, 44 anni, mamma di due gemellini, è morta per un aneurisma. Il funerale di Alessandra, che lascia il marito Cristiano ed i figli Matteo e Gabriele, sarà celebrato domani alle 11 nella chiesa di Villanova d’Albenga. Dopo aver gestito il “Bside” sul lungomare di Albenga, aveva aperto il negozio di scarpe “Sneakers 12” in piazza San Francesco, come riporta “La Stampa”.

