Coronavirus, 1 solo nuovo positivo in provincia di Imperia. 538 in totale in Liguria

Sono 538 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 3.130 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi: ASL 1: 1 1 attività screening ASL 2: 75 26 contatto caso confermato 47 attività screening 2 settore sociosanitario ASL 3: 349 95 contatto caso confermato 248 attività screening 6 settore sociosanitario ASL 4: 62 20 contatto caso confermato 41 Attività screening 1 settore sociosanitario ASL 5: 51 25 contatto caso confermato 36 attività screening