Poste Italiane coglie l’occasione per ricordare che l’ufficio postale di Airole è aperto martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.

Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, i Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. L’installazione è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

Airole, nuovo Atm Postamat per l’ufficio postale