La Direzione Sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini informa che alle 11. 40 di oggi è giunta in Pronto Soccorso con elitrasporto una ragazzina di 12 anni in codice rosso. La ragazzina della Repubblica Dominicana ma residente a Busalla è stata trasportata al Gaslini per politrauma da caduta da un’altezza di circa 6 metri. L’incidente sarebbe avvenuto presso la scuola media Sarissola di Busalla e la ragazzina sarebbe precipitata dalla finestra di un bagno. Al momento le condizioni generali sono stabili senza compromissione dello stato di coscienza. La paziente è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia per fratture multiple agli arti e un importante trauma dorso lombare.

