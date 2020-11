E’ in corso di svolgimento da parte di lodevoli volontari la ripulitura dal fango del campo numero 4 al Tennis Club Ventimiglia (foto E.Raneri). Il lavoro con pala e carriola proseguirà lunedì 9 novembre (sono graditi rinforzi !). Mercoledì 11 novembre alle ore 18 presso la Club-House di zona Peglia è prevista l’Assemblea straordinaria dei Soci con la relazione “aggiornata” da parte del Presidente Francesco Marcianò e gli interventi dei Dirigenti dei vari settori. E’ gradita la partecipazione degli iscritti con proposte operative. Per contatti e adesioni tel.(0184)355224.

