I nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime ore sono stati 32.616, sulla base del bollettino sul sito del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati altri 331 decessi, che portano il totale a 41.394 dall’inizio dell’emergenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.749, ossia 115 in più di ieri.

Correlati