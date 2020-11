Ventimiglia un uomo a terra vittima di un pestaggio o addirittura accoltellato scopo dell’aggressione una rapina , si sta ancora cercando di capire come siano andate le cose, questo è la scena che si è vissuta poco fa nel centro della città di confine. Intervento dei mezzi di soccorso e della Polizia in via Cavour . La vittima dell’aggressione un uomo pare di origini nordafricane.

Ciò che è avvenuto ha fatto subito esplodere la polemica sulla sicurezza cittadina, essendo l’episodio di questa sera l’ultimo di una lunga serie che sembra destinata ad allungarsi e ad aggravarsi, la cittadinanza avverte sempre più il senso di insicurezza almeno da quanto si legge nei vari commenti alla vicenda.