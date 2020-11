Il sindaco Scullino interviene dopo il fatto di cronaca di questo pomeriggio

A seguito del furto di borsoni e documenti, si è verificata una rissa con accoltellamento in via Cavour. Intervenuta polizia locale, poi polizia e successivamente carabinieri. Hanno già effettuato un arresto, forse due. Il ferito trasferito in ospedale. Si sta ricercando il complice ( pantaloni gialli). La gente si è messa a gridare , non solo per paura ma perché stanca, non sopporta più questa tensione creata dagli immigrati.

Già alle 18 questa sera in zona stazione era impossibile vivere, ubriachi, gentaglia che urla, sbandati, facce da paura. Vi era un senso di disagio generale, di impotenza, quasi di resa difronte ad una percezione di insicurezza e di sconforto. La gente ti ferma e ti dice fate qualcosa. E come se si stesse perdendo il controllo dell’ordine e della civiltà ma non accadrà. Non guarderemo più le formalità, ci lamenteremo ad ogni livello e non accetteremo più che nessuno possa dirci da lontano e da piedistallo che va tutto bene e che facciamo allarmismo. Basta, il grave episodio i questa sera sarà il simbolo della ripartenza verso la ricerca della normalità, della giustizia e del quieto vivere. Vogliamo la nostra città libera dalla ogni pressione. Basta con il buonismo. Se ci costringono alzeremo i toni. Stiamo vicino alle Forze dell’ordine che devono avere meno le mani legate. Basta negazionismo