A Sanremo i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni per tentata estorsione ai danni della moglie. Il marito avrebbe chiesto denaro alla donna ricorrendo anche a minacce e intimidazioni. Ieri mattina l’Arma ha arrestato un 38enne, marocchino, da oltre dieci anni residente in Italia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati